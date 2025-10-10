Restaurante Le Foyer: novas experiências em Campos do Jordão

Com inspiração na culinária franco-suíça e toques contemporâneos que exploram os sabores do terroir da Serra da Mantiqueira, o Restaurante Le Foyer oferece uma experiência gastronômica sofisticada em Campos do Jordão. A casa foi recentemente reconhecida com o prêmio “Melhores da Taça”, concedido pela respeitada Revista Prazeres da Mesa.

Situado dentro do Chateau La Villette, o restaurante combina um ambiente intimista e elegante com um cardápio cuidadosamente elaborado. Entre as opções, destacam-se fondues tradicionais, cortes nobres de carnes e pratos preparados com ingredientes frescos e selecionados. O serviço é exclusivo para jantar, mediante reserva.