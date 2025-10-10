Restaurante Le Foyer: novas experiências em Campos do Jordão

Com inspiração na culinária franco-suíça e toques contemporâneos que exploram os sabores do terroir da Serra da Mantiqueira, o Restaurante Le Foyer oferece uma experiência gastronômica sofisticada em Campos do Jordão. A casa foi recentemente reconhecida com o prêmio “Melhores da Taça”, concedido pela respeitada Revista Prazeres da Mesa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Situado dentro do Chateau La Villette, o restaurante combina um ambiente intimista e elegante com um cardápio cuidadosamente elaborado. Entre as opções, destacam-se fondues tradicionais, cortes nobres de carnes e pratos preparados com ingredientes frescos e selecionados. O serviço é exclusivo para jantar, mediante reserva.
Para o proprietário do Chateau, o advogado e empresário Luiz Rozette, a carta de vinhos é parte essencial da experiência, permitindo harmonizações que valorizam ainda mais os sabores do menu. “É o toque que transforma um jantar em uma memória inesquecível”, comenta.
Reconhecimento e carta de vinhos
O prêmio “Melhores da Taça” chega como reconhecimento ao trabalho do restaurante, que há 20 anos se dedica a proporcionar experiências enogastronômicas únicas. O gerente de hospedagem, Carlos Miranda, destaca a importância do reconhecimento: “Este prêmio reafirma nosso compromisso de tratar o vinho não apenas como acompanhamento, mas como elemento central da experiência gastronômica.”
A carta do Le Foyer reúne mais de 100 rótulos, com destaque para vinhos orgânicos, produções regionais e seleções de países consagrados como Brasil, Chile, França e Itália. O maître Venilson Vieira é responsável pela curadoria da carta, escolhendo rótulos que valorizam terroirs, histórias e produtores. “Mais do que números, nos orgulha ver cada garrafa aberta transformar-se em momentos compartilhados à mesa”, afirma Miranda.
O Le Foyer também integra a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança e faz parte do Roteiros de Charme, reforçando o compromisso com hospitalidade, sustentabilidade e cultura local. Para Rozette, o prêmio é um incentivo para continuar oferecendo excelência e paixão pela gastronomia: “Celebramos a arte da boa mesa e a magia dos encontros que só o vinho e a gastronomia podem proporcionar.”
Sobre o Chateau La Villette
O Chateau La Villette é reconhecido pelo charme europeu e atmosfera acolhedora. O hotel oferece 15 suítes decoradas com estilo clássico, algumas com lareira e vistas para a Serra da Mantiqueira. Além das suítes, o local dispõe de um chalé exclusivo, ideal para casais ou pequenas famílias, oferecendo mais privacidade e uma experiência imersiva em hotelaria de alto padrão.
Informações e reservas
O Restaurante Le Foyer está localizado dentro do Chateau La Villette, à Rua Cantídio Pereira de Castro, 100, Vila Everest, Campos do Jordão/SP. Reservas e informações: (12) 99788-3246 (WhatsApp), site oficial, ou Instagram: @restaurante_le_foyer e @chateau_la_villette.