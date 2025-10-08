M Vituzzo apresenta inédita Casa do Futuro na Construvale, em SJC

São José dos Campos receberá, pela primeira vez, a Casa do Futuro M Vituzzo, atração inédita e interativa que será exposta durante a Construvale 2025, principal feira da construção civil do Vale do Paraíba.

A instalação ficará aberta ao público entre 9 e 12 de outubro, no estacionamento do Vale Sul Shopping, na região sul de São José. A visitação é gratuita e poderá ser feita de quinta a sábado, das 12h às 21h, e ao domingo das 12h às 20h.