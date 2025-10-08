M Vituzzo apresenta inédita Casa do Futuro na Construvale, em SJC

São José dos Campos receberá, pela primeira vez, a Casa do Futuro M Vituzzo, atração inédita e interativa que será exposta durante a Construvale 2025, principal feira da construção civil do Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A instalação ficará aberta ao público entre 9 e 12 de outubro, no estacionamento do Vale Sul Shopping, na região sul de São José. A visitação é gratuita e poderá ser feita de quinta a sábado, das 12h às 21h, e ao domingo das 12h às 20h.
A construtora M Vituzzo informou que traz a Casa do Futuro como “símbolo de um posicionamento que vem norteando sua atuação nos 15 anos da marca: a inovação como ponto de partida no desenvolvimento de seus produtos”.
“A proposta é destacar soluções tecnológicas já aplicadas em seus empreendimentos atuais — e como essas inovações impactam diretamente na qualidade de vida dos moradores”, afirmou a empresa.
Sobre a casa.
O projeto antecipa um novo cenário que deve se consolidar até 2030: construções “off site” (industrializadas), produzidas em ambiente fabril e entregues prontas ou em módulos para montagem rápida no local. Essa abordagem garante maior velocidade de execução, sustentabilidade e qualidade.
A instalação tem 38 m², design futurista e pode ser configurada como dois dormitórios ou um dormitório e uma sala. Entre os diferenciais estão o transporte facilitado, alta durabilidade e a possibilidade de entrega por navio em qualquer parte do mundo.
A unidade vem totalmente mobiliada, equipada com ar-condicionado, automação nas cortinas e teto solar automático. O tempo de construção é de apenas 45 dias e, uma vez instalada, basta ligar na rede elétrica e hidráulica para que tudo funcione.
SERVIÇO
Casa do Futuro M Vituzzo na Construvale 2025
Local: Estacionamento do Vale Sul Shopping — São José dos Campos (SP)
Data: 9 a 12 de outubro de 2025
Horário: Quinta a sábado, das 12h às 21h | Domingo, das 12h às 20h
Entrada gratuita