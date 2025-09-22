24 de setembro de 2025
ANDRÉ AQUINO

Chef André Aquino realiza evento gastronômico em São José

Por André Aquino | Chef de cozinha
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Chef André Aquino realiza evento gastronômico em São José
O Chef André Aquino esteve presente em um evento exclusivo no Villarreal Supermercados, em São José dos Campos, proporcionando aos convidados uma experiência culinária única.

Durante a ocasião, o chef preparou duas receitas de massa sofisticadas: uma com molho de cogumelos e pistache, e outra com salmão. Os participantes tiveram a oportunidade de degustar ambas as opções, apreciando a combinação de sabores, texturas e aromas cuidadosamente elaborados pelo chef.

Após a degustação, a receita mais votada pelos convidados foi a massa com molho de cogumelos e pistache, que será incorporada ao cardápio do supermercado, permitindo que todos os clientes possam saborear essa criação exclusiva.

“Foi muito gratificante interagir com os convidados e compartilhar essas receitas. Ver as pessoas experimentando os pratos e escolhendo a sua favorita é uma experiência única. Estou honrado em participar desse evento”, comentou o Chef André Aquino.

