Produtores locais: conheça quem faz a diferença na mesa do Vale

Se você é daqueles que valoriza uma boa comida feita com carinho e ingredientes fresquinhos, vai adorar saber que o Vale do Paraíba está cheio de pequenos produtores que colocam alma em cada pedacinho da sua mesa.
Aqui, do queijo artesanal às geleias caseiras, do café especial aos vinhos feitos com dedicação, o sabor local tem um tempero todo especial — aquele que só quem vive a região sabe contar.
Em Taubaté, por exemplo, não dá para deixar de mencionar a Queijaria Fazenda da Mata, que produz queijos fresquinhos e curados com um toque que conquista qualquer amante de laticínios. E para os apaixonados por doces, a charmosa Doce Mel da Mantiqueira, que fica ali pertinho, entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, é especialista em compotas e doces artesanais feitos com frutas locais — perfeitos para acompanhar aquele pãozinho caseiro ou até mesmo um café da manhã especial.
Falando em café, São José dos Campos tem se destacado com produtores que investem na qualidade do grão e no processo de torra, garantindo uma xícara saborosa e aromática, que desperta os sentidos logo pela manhã. Vale a pena conhecer pequenas torrefações locais, que têm levado o nome do Vale para além das fronteiras da região.
E para quem curte um bom vinho artesanal, a pedida é explorar os vinhos da Vinícola Mantiqueira de Minas, no Litoral Norte, onde o clima e o solo colaboram para produzir rótulos que vêm ganhando fãs e medalhas em concursos nacionais.
Esses são só alguns exemplos, mas a região está cheia de talentos que, com trabalho duro e paixão, fortalecem a cultura gastronômica do Vale do Paraíba e dão um sabor ainda mais especial à nossa mesa.
A dica é: valorize o que é feito aqui, conheça esses produtores, visite feiras locais e descubra como a gastronomia do Vale é rica, diversa e feita com muito amor.