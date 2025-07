Alimentação e Ortopedia: um prato cheio para a saúde dos ossos

A gente vive dizendo que “você é o que você come” — e quando o assunto é ortopedia, essa frase ganha ainda mais peso (sem trocadilhos com o prato do almoço). A verdade é que uma alimentação equilibrada pode ser a aliada número um para fortalecer ossos e articulações, prevenir lesões e acelerar a recuperação de cirurgias ortopédicas.

Conversando com a equipe de ortopedia do Hospital Ubarana — referência em cuidados com a mobilidade — percebi o quanto o nosso cardápio impacta diretamente a saúde musculoesquelética. Nutrientes como cálcio, vitamina D, magnésio e proteínas não podem faltar se você quer ter estrutura para levar a vida com leveza.