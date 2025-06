Com nevoeiro e acidentes, Dutra terá ações de segurança no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante essa semana, a concessionária CCR RioSP realizará três ações de conscientização em municípios do Vale do Paraíba, que ficam às margens da rodovia Presidente Dutra.

No dia 26 de junho serão realizadas duas ações. A primeira acontecerá na praça de pedágio de Moreira César, das 10h ao meio-dia, e contará com a parceria da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para conversar com os motociclistas sobre a utilização indispensável dos itens de segurança como, por exemplo, a antena corta. O item será distribuído de forma gratuita para os condutores.

Além disso, a equipe de operações da concessionária irá orientar os clientes sobre a importância de manter distância dos veículos, ter atenção ao ponto cego dos caminhões e ônibus e irá reforçar a recomendação de não trafegar pelo corredor na rodovia.

Ainda no dia 26, das 18h às 20h, a concessionária estará no PPD (Ponto de Parada e Descanso) de Pindamonhangaba, localizado no km 95 da pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, para conscientizar os caminhoneiros e caminhoneiras sobre a importância de revisar o veículo, principalmente os freios, o descanso entre as viagens e sobre o perigo de beber e dirigir.