Morte em creche no Vale: bebê pode ter sofrido engasgo

Uma bebê de 1 ano e 3 meses morreu na manhã desta segunda-feira (28) após sofrer um possível engasgo enquanto estava sob cuidados em uma creche municipal no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com possível inobservância de regra técnica de profissão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança, identificada como Manuella Franco Marques, foi alimentada com papinha por volta das 10h20 na Creche Parque dos Príncipes. Após a alimentação, ela foi colocada para dormir em um colchonete junto de outras crianças. Cerca de 30 minutos depois, segundo relataram as professoras responsáveis, Manuella começou a vomitar, apresentou fraqueza e teve a pele arroxeada.

As educadoras tentaram socorrer a menina, realizando manobras de sucção nasal. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. No entanto, a criança não resistiu e foi encaminhada já sem vida à UPA 24h Dr. Thelmo de Almeida Cruz.