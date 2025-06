Trabalhadores podem parar ônibus em São José, Taubaté e Jacareí

A semana começa com ameaça de greve de ônibus nas três maiores cidades do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, após as empresas não aceitarem considerar aumento real para motoristas, cobradores e trabalhadores de garagens.

Trabalhadores aprovaram estado de greve no dia 13 de junho e aguardaram até a última sexta-feira (20) por uma proposta considerada convincente pela categoria.