Fisiculturista conhecida como ‘Mulher-Hulk’ é morta a marteladas

Conhecida como “Mulher-Hulk”, a fisiculturista colombiana Zunilda Hoyos Mendez, 43 anos, foi encontrada morta com golpes de martelo em uma casa alugada em Málaga, Espanha, na última quinta-feira (19).

Segundo familiares da vítima, a viagem seria a última antes de ela pedir o divórcio do marido, Jarrod Gelling, de 46 anos, que também foi encontrado morto no local. Os corpos foram localizados por volta das 14h na residência em que estavam hospedados há aproximadamente um mês.