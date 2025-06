Homem é preso em flagrante por furtar caixas de leite de veículo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante patrulhamento, os guardas localizaram o homem que carregava duas caixas de leite, totalizando 24 unidades, avaliadas em cerca de R$ 120.

O suspeito foi abordado ainda nas proximidades do local do furto. Durante a revista pessoal, os guardas confirmaram que ele estava com os produtos levados de dentro do veículo.

Na delegacia, a vítima, representante do hotel, reconheceu os itens furtados, que foram devolvidos após os procedimentos necessários.