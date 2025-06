Incêndio atinge área de vegetação às margens de rodovia na região

Um incêndio em vegetação natural foi registrado nesta semana no município de São Luiz do Paraitinga, às margens da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do km 47. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a ocorrência mobilizou agentes da Defesa Civil e um caminhão-pipa para o combate às chamas.

A ação contou ainda com o apoio de funcionários de uma propriedade rural próxima ao local. Graças à atuação conjunta, o fogo foi contido e posteriormente extinto.

A área atingida pelo incêndio foi estimada em cerca de 13 hectares, composta principalmente por pastagem. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e seguem sob apuração.