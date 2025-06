As maravilhas da gastronomia do Vale do Paraíba

O Vale do Paraíba, região que se estende entre São Paulo e Rio de Janeiro, é um verdadeiro celeiro gastronômico, onde a tradição se mistura com a diversidade cultural e os sabores da terra para formar uma culinária rica e autêntica. Com uma vasta oferta de ingredientes frescos e locais, o Vale é um convite para quem deseja explorar pratos que traduzem a história, a cultura e a identidade dessa região tão singular.

A culinária do Vale do Paraíba é marcada pelo uso de produtos naturais e típicos da região, como o pinhão, a mandioca, o peixe de água doce e as frutas nativas. Além disso, a influência das culturas indígena, portuguesa e africana contribuiu para uma combinação de sabores que vai do simples ao sofisticado, oferecendo opções para todos os paladares.