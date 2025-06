São José contrata analista de mercado e mira futuro

De olho no planejamento e na qualificação do elenco para os próximos desafios, o São José oficializou a contratação do analista de mercado César Raro, de 39 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O profissional chega para reforçar o departamento de futebol na missão de mapear talentos e fortalecer o grupo visando as próximas temporadas.