Após seleção, Embraer negocia 3 C-390 Millennium com a Lituânia

O Ministério da Defesa Nacional da Lituânia anunciou a seleção do jato Embraer C-390 Millennium como a aeronave de transporte militar de próxima geração do país. A divulgação ocorreu nesta quarta-feira (18).

Na avaliação da Embraer, a seleção marca um “passo significativo no aprimoramento da prontidão operacional e da interoperabilidade da Lituânia” dentro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e “abre caminho para o processo de aquisição que seguirá todos os procedimentos legais de acordo com a legislação lituana”.