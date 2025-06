Embraer vende KC-390 para Portugal, com opção de mais 10 aviões

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (16), durante a 55ª edição do Paris Air Show, que o Estado Português decidiu adquirir uma sexta aeronave KC-390 Millennium. Em agosto de 2019, o governo de Portugal e a Embraer assinaram contrato para a aquisição de cinco unidades do KC-390.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Agora, com a potencial aquisição adicional, a frota de aeronaves de transporte da FAP (Força Aérea Portuguesa) contará com seis aviões de nova geração KC-390, expandindo sua capacidade para cumprir as missões das Forças Armadas e outras missões de interesse público. O valor do negócio não foi divulgado.