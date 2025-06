12 frentes parlamentares estão criadas e compostas

Em cinco meses de produção legislativa, os vereadores aprovaram a criação e a composição de nove novas frentes parlamentares; outras três, que já existiam, foram recompostas. Entre os temas saúde, doutrina cristã, meio ambiente, habitação, cultura, segurança, rural e defesa da vida humana.

Nesse mesmo período, outras dez frentes parlamentares foram criadas e aprovadas, mas aguardam composição. São elas: em Defesa dos Direitos das Pessoas com Epilepsia; de Combate ao Abuso e à Importunação Sexual de Crianças e Adolescentes no Ambiente Escolar e Virtual; em Defesa das Vacinas; em Defesa das Pessoas com Deficiência; de Combate ao Bullying; em Apoio às Pessoas com Diabetes; da Vaquejada, do Rodeio, do Laço e das modalidades esportivas equestres; das Mulheres; em Combate à Perturbação do Sossego e em Defesa da Educação Confessional.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, as frentes são grupos de no mínimo 3 vereadores interessados que se reúnem para debater temas socioeconômicos e culturais de âmbito local. Veja ao lado a lista com o nome das 12 frentes ativas atualmente na Casa e o requerimento de criação aprovado em plenário.

- Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Síndrome de Down (Requerimento 1053/2025).

- Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária (Requerimento 874/2025).

- Frente Parlamentar Católica (Requerimento 891/2025).

- Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da Família e da Dignidade Humana (Requerimento 2753/2023).

- Frente Parlamentar Evangélica (Requerimento 4655/2024).

- Frente Parlamentar em Apoio e Valorização da Cultura Joseense (Requerimento 693/2025).

- Frente Parlamentar para Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul (Requerimento 499/2025).

- Frente Parlamentar da Segurança Pública (Requerimento 126/2025).

- Frente Parlamentar de Apoio ao Agronegócio (Requerimento 94/2025).

- Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica (Requerimento 93/2025).

- Frente Parlamentar São José 2050 (Requerimento 59/2025).

- Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo (Requerimento 544/2018).

Comissão de Educação debate inclusão no ensino público

EDUCAÇÃO. A Comissão de Educação e Promoção Social se reuniu dia 20 de maio para definir o planejamento de ações no ano de 2025. Estiveram presentes os vereadores Claudio Apolinario (PSD), presidente da comissão, Juliana Fraga (PT), relatora, e Fernando Petiti (PSDB), membro.

Na pauta, a busca por melhorias na inserção de crianças atípicas nas escolas públicas. Os parlamentares reforçaram a importância de trabalhar no acolhimento de pais e filhos que se encontram nesta realidade. O grupo também pretende agendar visitas a unidades de ensino.

Frente da Cultura

VALORIZAÇÃO. Uma cerimônia na Câmara, dia 7 de maio, marcou o lançamento da Frente Parlamentar em Apoio e Valorização da Cultura Joseense. A cerimônia foi presidida pelo vereador Carlos Abranches (Cidadania), acompanhado das vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga (ambas do PT). O evento reuniu ainda artistas, gestores culturais e representantes da sociedade civil, marcando o início de uma nova etapa no fortalecimento da produção cultural do município.