PRPPG: mesmo com redução na pedida, leilão termina sem proposta

Em janeiro de 2025, a Unitau vendeu a Casa de Ubatuba por R$ 3,435 milhões.

A universidade também tenta leiloar o prédio do antigo Departamento de Informática, no Jardim Santa Clara (já foram feitas tentativas com lances mínimos de R$ 16,4 milhões, R$ 13,2 milhões e R$ 11,821 milhões), e o prédio do antigo Departamento de Comunicação, na região central (o imóvel é avaliado em R$ 11 milhões, mas a venda ainda depende de aval da Câmara).