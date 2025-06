Dupla dispara 5 vezes para matar homem no Vale; vítima sobrevive

Um homem de 28 anos foi vítima de tentativa de homicídio em Lorena, na quarta-feira (4), no bairro Cecap. Os autores fugiram e ainda não foram identificados.

De acordo com o baleado, que foi socorrido ao pronto-socorro por populares, ele caminhava a pé quando parou para ajudar uma senhora de bicicleta.