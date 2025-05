Carne suína de São José é destaque no guia Michelin 2025

“Ver nossos cortes artesanais presentes em cozinhas estreladas é o reconhecimento de uma trajetória baseada em qualidade, segurança alimentar e respeito ao ingrediente. Trabalhamos com chefs que entendem o valor de um bom produto desde sua origem, da fazenda para a mesa”, afirma Flávia.

A participação da Del Veneto também se estende aos restaurantes da categoria Bib Gourmand, que reconhece casas com excelente relação entre preço e qualidade. No Bistrot de Paris, a paleta de leitão, a bochecha suína e o pernil são preparados com cortes da marca. No Ecully, o leitão de leite é destaque. Já no Clandestino, a pancetta suína e o bacon artesanal com defumação frutífera revelam um trabalho autoral com foco em identidade brasileira. O The Kith utiliza os cortes de lombo, barriga, massa de linguiça, ancho, pé e orelha.

“O corte ideal, com textura, marmoreio e padrão sanitário, influencia diretamente no resultado do prato. Essa é uma construção feita em conjunto com os chefs, muitas vezes personalizamos os cortes respeitando as exigências de cada cozinha e mantendo um rigor técnico desde a produção até a entrega”, explica a CEO da Del Veneto.