Copa Paulista: FPF divulga tabela completa de São José e Taubaté

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a tabela detalha da Copa Paulista, que começa em junho. E confirmou o Clássico do Vale entre São José e Taubaté a partir das 15h, no dia 15 de junho, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os dois times da região estão no grupo 4 estão de olho em uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A seguir, confira os jogos dos dois times: