Dois homens têm ferimentos graves em acidente na Dutra, em SJC

Dois homens ficaram gravemente feridos após um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 23h20, o acidente de trânsito aconteceu entre os km 147 e 148 da Via Dutra, nas proximidades do CenterVale Shopping.