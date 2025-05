Mulher: acompanhamento a medidas protetivas cresce 40% em Taubaté

Balanço

O projeto Guardiã Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté, registrou aumento de 40% nas ações de acompanhamento a mulheres com medidas protetivas no primeiro quadrimestre, no comparativo com o mesmo período do ano passado.

Dados

O programa, que realiza visitas regulares às assistidas, registrou 680 ações preventivas entre janeiro e abril deste ano. No mesmo intervalo de 2024, foram contabilizados 483 atendimentos. Apenas em abril, a equipe especializada da GCM realizou 208 visitas programadas, um aumento de 69% em relação ao mesmo mês de 2024, que teve 123 ações.