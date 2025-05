Acidente com carreta congestiona trânsito na Dutra em São José

A colisão de uma carreta contra o muro de proteção da rodovia Presidente Dutra, na manhã deste sábado (17), em São José dos Campos, deixou o trânsito congestionado no trecho. Não houve feridos.

O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 147, na pista sentido Rio de Janeiro. O trecho fica próximo à alça de acesso para a Avenida dos Astronautas.