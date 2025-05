Após 18 dias desaparecido, jovem Wallace é achado com vida em SJC

O jovem Wallace Rodrigues Pereira, de 28 anos, foi encontrado com vida em São José dos Campos, após 18 dias desaparecido.

De acordo com a família, Wallace havia desaparecido no dia 22 de março, quando saiu de sua casa, no bairro Jardim Industrial, e sumiu. Via redes sociais, a família pedia ajuda para encontrar Wallace.