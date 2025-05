Resgate de receitas com memórias afetivas no Dia das Mães

Para uma experiência gastronômica especial, como as mamães merecem, a Casa Bambuí vai ganhar duas sobremesas com memórias afetivas neste fim de semana (10 e 11). Os doces fazem parte da história de vida dos proprietários: o Hrice et laus (Malabi) é um clássico da culinária libanesa, deliciosa receita da mãe do empresário Aref Farkouh, e o francês Clafoutis, queridinho das filhas da chef Anouk Migotto. E o melhor: neste domingo, especificamente, as mães não pagam a entrada do Parque Bambuí – onde está localizado o restaurante.

A culinária da Casa Bambuí é baseada na chamada comida afetiva, preparada com muito carinho pela equipe e excelência em cada detalhe. Segundo a chef, “uma fusão de técnicas franco-italianas, valorizando o sabor e a frescura dos produtos locais”. Destaque para o cardápio de outono, que pode ser conferido pelo @casa.bambui (na bio).