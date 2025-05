Irmã de astro da NBA é novo reforço do São José Basket

Maira tem passagens por diversas equipes brasileiras, como Sesi Araraquara, Sport Recife e Unimed Campinas — onde disputou a última edição da LBF, chegando à semifinal com a equipe campineira. Em sua carreira internacional, atuou recentemente no Sportiva, de Portugal, onde registrou médias de 8,5 pontos e 5,3 rebotes por jogo na temporada 2025 da liga portuguesa.

Natural de Jacareí, Maira carrega forte ligação com o basquete em sua família. É filha do ex-jogador da NBA Tito Horford e irmã de Al Horford, atualmente no Boston Celtics. Com dupla nacionalidade, ela defendeu a seleção da República Dominicana na AmeriCup 2023, onde participou de quatro partidas.

Feliz com o retorno ao clube que a revelou, a jogadora destacou a importância da nova fase. “É uma sensação especial voltar ao time onde cresci como atleta. Estou muito motivada para contribuir com o grupo e buscar grandes resultados nesta LBF”, afirmou.

Na prática, ela chega para o lugar de Ju Souza, que sofreu lesão no menisco medial do joelho esquerdo no final de abril e passou por cirurgia. Inclusive, a ausência da jogadora fez o time sentir muito e o São José caiu de produção no campeonato. Agora, está em sétimo lugar, com 50% de aproveitamento em 12 jogos.