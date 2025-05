Águia: jogos em casa na Copa Paulista serão aos domingos, às 15h

Na Série A-2 deste ano, o São José foi o clube com melhor público, mesmo sem conquistar o acesso. Em oito jogos no campeonato, levou 36.575 torcedores ao estádio Martins Pereira, uma média de 4.052 pagantes. Aliás, o maior público individual do campeonato também foi do São José, no Clássico do Vale contra o Taubaté, quando levou 9946 torcedores, no jogo de ida das quartas de final, que ficou no empate por 0 a 0.

Por sua vez, o Burro da Central ainda não confirmou quais horários pretende utilizar nos jogos em casa na Copa Paulista. Na primeira fase, todos os jogos estão previstos para os finais de semana.