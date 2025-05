São José Basket perde para o Blumenau fora de casa pela LBF

Com esse resultado, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, ficam com seis vitórias e seis derrotas, 50% de aproveitamento. Já o Blumenau chega a duas vitórias no torneio, ainda na parte de baixo da tabela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O São José Basket perdeu por 65 a 61 para o vice-lanterna Blumenau na noite desta terça-feira (6), no ginásio do Galegão, em Blumenau, pelo primeiro turno da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Na próxima rodada, a equipe da região volta à quadra dia 10, sábado, quando recebe o Mesquita, a partir das 18h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. No mesmo dia, mas às 17h, as catarinenses visitam o Cerrado Basquete, no Distrito Federal.

O jogo

Em quadra, o São José teve um primeiro quarto mais eficiente e conseguiu abrir cinco pontos de vantagem. Assim, fechou o período com vitória parcial de 19 a 14.

No entanto, as joseenses caíram de rendimento no segundo quarto e viram as catarinenses reagirem. Assim, o Blumenau foi para o intervalo com vantagem de 29 a 27, dois pontos de frente.