Empresário preso no Vale demitiu funcionária que venceu sorteio

O empresário e influenciador Rodrigo Morgado que foi preso em Taubaté na última terça-feira (29), durante operação da PF (Polícia Federal) contra o tráfico internacional de drogas, ficou conhecido, recentemente, após sortear um carro em uma festa de fim de ano da empresa e tomar o veículo da funcionária sorteada, alegando que ela não havia cumprido o regulamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A funcionária Larissa Amaral, de 25 anos, usou as redes sociais para expor o caso. Ela ganhou o carro modelo Jeep Compass, avaliado em mais de R$ 100 mil, mas ressaltou que recebeu o veículo com problemas mecânicos, gastando cerca de R$ 10 mil com manutenção, documentação, licenciamento e transferência do carro. Ela entrou com ação na justiça alegando ter sido demitida sem motivo após reclamar do veículo sorteado.