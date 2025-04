Começou mal! Farma Conde São José para o Vasco no 1º jogo

O Farma Conde São José Basketball perdeu por 85 a 75 para o Vasco na noite desta quarta-feira (23), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no jogo 1 da série melhor de cinco das oitavas de final da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Agora, os times voltam a se enfrentar sábado (26), a partir das 17h, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. No entanto, a situação fica mais difícil para os comandados do técnico Régis Marrelli, que precisam, obrigatoriamente, ao menos vencer um jogo fora de casa para se classificar.

O jogo