URGENTE: Jovem de 21 anos é morto a tiros após briga em adega

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros após briga em adega do Vale do Paraíba. O caso de violência aconteceu na madrugada deste domingo (4), em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi identificada como Marcos Felipe dos Santos Francisco, 21 anos, que foi assassinado a tiros durante briga em adega localizada na avenida São João, no bairro São João, em Jacareí.