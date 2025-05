Adeus, Kathleen: prefeitura lamenta morte de estagiária de creche

A Prefeitura de Caçapava lamentou a morte da jovem Kathleen Vitória dos Santos Barbosa, de 19 anos, estagiária da Creche Hercília de Godoy Araújo. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura informou que o enterro acontecerá no domingo (4), às 8h, no Cemitério Municipal de Caçapava.

Kathleen estava em uma moto com uma amiga de 23 anos, que ficou gravemente ferida, quando o veículo colidiu em um carro em via pública do bairro Nova Caçapava, no final da noite de sexta-feira (2). A amiga dela foi socorrida ao Hospital Fusam em Caçapava, em estado grave (veja vídeo).