Aparelho auditivo: 1,2 mil aguardam na fila de espera em Taubaté

Espera

Cerca de 1.200 pacientes estão na fila de espera para receber AASIs (Aparelhos de Amplificação Sonora Individual) na rede municipal de saúde de Taubaté.

Requerimento

A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB).