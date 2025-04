Morto no Vale, Lucas era rapper e sonhava ‘virar lenda’ na música

Os dois estavam no carro com um terceiro amigo, que dirigia. O motorista perdeu a direção do veículo, que capotou e colidiu violentamente contra o muro de uma loja, na avenida Bandeirantes. Lucas e Victor morreram no local. O condutor foi socorrido ao Hospital Regional de Taubaté e preso por dirigir embriagado. Ele foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante.

Nas redes sociais, Lucas divulgava seus clipes de rap – 33 vídeos no canal dele no Youtube (acesse), entre músicas e outras divulgações –, mas também mostrava seu lado familiar. Em 26 de abril de 2024, ele postou um poema e uma foto ao lado do pai, que havia falecido. O final do texto é premonitório.

“É força bruta, como amor imensurável. A sua história é tão linda que nem cabe em um livro. A sua luta pra agradar quem tá contigo. Parecia até prefeito, querido por todo mundo. Mas se faltasse ele mandava buscar”.