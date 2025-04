Menino de 5 anos é mordido por cão dentro de shopping de São José

Segundo relato da mãe, o filho estava correndo pelo corredor do shopping quando foi surpreendido por uma mordida no braço, dada por um cachorro que passeava pelo local com seu tutor. O animal estava na coleira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um menino de 5 anos foi mordido por um cachorro dentro do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, na segunda-feira (21). O garoto, que é autista, chorou e ficou bastante assustado com o incidente.

O incidente causou um pequeno machucado no braço do menino, sem gravidade, mas exigiu atendimento no ambulatório do shopping, onde a ferida foi higienizada e o braço da criança foi devidamente protegido.

O tutor do animal se prontificou a ajudar, afirmou que a cachorra é vacinada e se colocou à disposição da família. O animal é de médio porte e reacendeu o debate sobre a circulação de cães de médio e grande porte dentro de shoppings.

De acordo com a mãe do menino, a cachorra demonstrava sinais de agitação e deveria ter sido retirada do ambiente logo após o incidente. No entanto, o tutor seguiu circulando pelo shopping normalmente, enquanto a família da criança optou por deixar o local.

Shopping.