Filho de 17 anos é morto a machadadas pela mãe enquanto dormia

Identificado como Igor, um adolescente de 17 anos foi morto a machadadas pela própria mãe enquanto dormia, na madrugada desta segunda-feira (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mãe, que sofre de transtornos mentais e depressão profunda, foi presa. O caso aconteceu na cidade de Buriti Alegre (GO).