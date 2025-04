Turistas relatam 12 horas de viagem entre Ubatuba e Caraguatatuba

A volta do super feriado prolongado no Litoral Norte de São Paulo foi um verdadeiro teste de paciência para milhares de turistas que decidiram aproveitar os dias de folga nas praias. Com trânsito caótico desde as primeiras horas do dia, quem tentou deixar Ubatuba nesta segunda-feira (21) enfrentou horas de congestionamento.

Um dos casos mais emblemáticos é o do engenheiro Pedro Carvalho, que levou mais de 12 horas para percorrer o trecho entre Ubatuba e Caraguatatuba — uma distância de cerca de 40 km, normalmente feita em menos de uma hora.

Pedro e sua esposa gravaram um vídeo já em Caraguatatuba, tentando manter o bom humor. “Foca nas ondas”, disse ele na gravação.