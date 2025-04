URGENTE: Paulinho é achado morto em SJC após 2 dias desaparecido

Após dois dias desaparecido, Paulo Luiz Paixão, de 34 anos, conhecido como Paulinho, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (21) no bairro Dom Bosco, na zona leste de São José dos Campos. Ele era pai de três filhos.



Morador da Chácara Santa Helena, Paulinho, como era conhecido, estava desaparecido desde o último sábado (19), quando recebeu o pagamento e não foi mais visto.

