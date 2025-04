Marido oferece café envenenado à esposa no domingo de Páscoa

Uma mulher foi internada após beber café envenenado pelo marido na manhã de Páscoa, neste último domingo (20), em Juína (MT).

A esposa, de 54 anos, foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e afirmou que o marido havia tentado envenená-la.