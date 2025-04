Morre aos 48 anos a influenciadora Andreza Mattos, de São José

Morreu neste domingo (20), aos 48 anos, a empresária, diretora de marketing e relacionamento e influenciadora de São José dos Campos, Andreza Mattos, que luta pela vida em um leito de hospital.

Ela estava internada após a volta de um câncer. O quadro de saúde era considerado “muito grave”, segundo o marido, Roberto Mattos.