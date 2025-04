Jovem é morto a tiros em frente à festa de 1 ano do filho no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um jovem que comemorava aniversário de 1 ano do filho foi morto a tiros em frente ao salão de festas em Taubaté. O crime aconteceu por volta de 21h26 no sábado (19), pela rua Itaboate, no bairro Água Quente.

Os policiais militares que chegaram ao local acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o óbito foi atestado pelo médico da unidade.

As equipes do Departamento de Homicídios foram acionadas e compareceram ao local do crime, onde já iniciaram as investigações. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o homem foi atingido por três tiros na cabeça. Ninguém foi preso até o momento.