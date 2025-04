Mulheres são socorridas em estado grave após acidente em Taubaté

De acordo com testemunhas, o carro, um Fiat Siena, seguia pela Dutra no sentido São Paulo quando a condutora perdeu o controle da direção. O veículo atravessou a canaleta central e capotou, caindo sobre o trecho que interliga as duas rodovias. A pista estava molhada, embora não houvesse chuva no momento.

Um grave acidente foi registrado no final da tarde deste sábado (19) na alça de acesso entre a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Carvalho Pinto, em Taubaté, nas proximidades do km 118. O capotamento envolveu um veículo com quatro ocupantes, deixando duas mulheres em estado grave. As informações são do portal T7.News.

Segundo o caminhoneiro Alex Galvão, que presenciou o acidente, o carro pode ter sido fechado por uma van que estaria realizando manobras perigosas. Outra testemunha reforçou a suspeita de que a tentativa de desviar do veículo causador contribuiu para a perda de controle.

Duas ocupantes foram arremessadas para fora do carro e uma terceira, a motorista, ficou presa entre as ferragens, sendo retirada com apoio do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram atendidas no local por equipes da CCR RioSP e levadas a hospitais da região.

Duas mulheres sofreram ferimentos graves, enquanto as outras duas tiveram escoriações leves. As autoridades ainda investigam as circunstâncias exatas do acidente.