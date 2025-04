Recém-nascido abandonado tem orelha e pés amputados por animal

Foi socorrido de helicóptero, em estado grave, o recém-nascido abandonado em lote vago de Angelândia, na região do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O bebê foi encontrado na tarde deste sábado (19) com ferimentos causados por algum animal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada até a avenida JK, no centro do município de 7 mil habitantes, por volta das 14h30. No local, os militares encontraram a criança com amputação traumática total da orelha esquerda e do pé esquerdo, além de uma amputação parcial do pé direito.