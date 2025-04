Vídeo de cobras na Via Norte em São José viraliza nas redes

Um vídeo gravado na região norte de São José dos Campos tem chamado a atenção de internautas e moradores do Vale do Paraíba. A cena, registrada às margens da Via Norte — uma das principais avenidas da cidade — mostra duas cobras em comportamento incomum e já acumula quase 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A gravação foi publicada pela influencer Jéssica Marques, que expressou surpresa ao encontrar os animais. “Olha a cobra que a gente achou ali. Meu Deus!”, comentou, enquanto filmava os répteis entrelaçados e com parte do corpo erguido, em uma aparente disputa de território ou ritual de acasalamento.