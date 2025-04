Tutor de SJC luta para salvar vida de cão que engoliu osso de pet

Um ultrassom mostrou que ele tinha um conteúdo de cerca de 2 centímetros no intestino, além do estômago muito cheio, com comida, que não conseguia ser dissolvida. Havia pedaços de osso no intestino do animal.

Helen disse que o veterinário passou laxante e remédio para dor. Mas o cão continuou estranho e com dor, sem melhorar. Outro exame revelou que o osso impedia a digestão normal da ração no estômago do animal, que ficou como se estivesse calcificada.

“O líquido do estômago ressecou e não conseguia digerir o osso. Ele precisava de cirurgia, com custo alto, e conseguimos o dinheiro”, disse Helen.