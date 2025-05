Após ser filmado escondido, sexo de casal em motel cai nas redes

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Filmado clandestinamente enquanto mantinha uma relação sexual dentro do quarto de motel, um casal ainda teve as imagens íntimas divulgadas nas redes sociais. O caso é investigado pela polícia.

O motel divulgou uma nota de repúdio após a divulgação ilegal de imagens íntimas de um casal que utilizava as instalações do estabelecimento. As imagens foram gravadas por uma câmera oculta, descoberta durante uma manutenção realizada no ano passado.

De acordo com o comunicado, assim que a câmera foi encontrada, a administração acionou as autoridades competentes. O motel informou que está colaborando com as investigações e reunindo provas para responsabilizar judicialmente os envolvidos na produção e na disseminação do material.

A direção do motel afirmou que repudia qualquer forma de violação de privacidade e classificou o caso como um episódio isolado, que não reflete os padrões atuais de segurança adotados pelo local. Além disso, o estabelecimento pediu que as imagens parem de circular, em respeito às vítimas e ao direito à intimidade.