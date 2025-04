Homem é preso após perseguição monitorada por câmeras em Taubaté

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes foi capturado na tarde de quinta-feira (17) no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Polícia Militar e o CGI (Centro de Gestão Integrada) do município.

A ocorrência teve início por volta das 14h, nas proximidades da avenida Antônio Cândido de Oliveira Filho e da rua Rosangela Maria Pinto. Ao perceber a presença de uma viatura da PM, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou fugir, chegando a escalar o telhado de residências da região.

Diante da fuga, a Polícia Militar acionou o apoio do CGI, que passou a acompanhar a movimentação do suspeito por meio das câmeras de monitoramento espalhadas pela área. As imagens em tempo real permitiram às equipes em solo coordenar um cerco eficaz, que resultou na prisão do homem.