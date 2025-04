Morre idosa vítima de acidente de trânsito na zona sul de SJC

Reprodução / Olho Vivo do Vale

O corpo de Dalva será sepultamento nesta sexta-feira (18), às 16h, no Cemitério Campo das Oliveiras, em Jacareí.

Morreu nessa quinta-feira (17), após lutar um mês pela vida no Hospital Municipal de São José dos Campos, a idosa Dalva Lepre Franco, de 71 anos. Ela estava internada desde que sofreu um grave acidente de trânsito na zona sul da cidade.

O acidente ocorreu quando Dalva retornava para casa após praticar atividades físicas no Centro Poliesportivo João do Pulo, no Jardim Satélite, na zona sul.

Ao trafegar pela rua Cefeu, ela pode ter sofrido um mal súbito e perdeu o controle do veículo, colidindo em uma árvore. Com o impacto, o carro girou e atingiu uma segunda árvore, resultando em perda total do automóvel. O Corpo de Bombeiros a resgatou em estado gravíssimo.

Muito querida na comunidade, Dalva era conhecida por seu estilo de vida ativo e sua presença constante nas atividades do bairro. Amigos e familiares se despedem da mulher admirada por todos ao seu redor. "Minha tia querida. Vai em paz, descansou", disse uma sobrinha de Dalva.