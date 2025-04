'Grande amigo'; Jacareí se despede de seu Luiz, aos 63 anos

Luiz Aparecido Contrijani faleceu em Jacareí, aos 63 anos, nesta última quarta-feira e foi sepultado nesta quinta (17), no cemitério Avareí. Ao menos, deixará boas lembranças de alguém que era muito querido entre amigos e familiares.

Nas redes sociais, todas as manifestações foram de carinho. "Meus sentimentos a família. Que Deus console e alivie o coração de vcs. Amigo de infância do meu marido. Vá em paz Luiz", escreveu Marcia Ladim, esposa de grande amigo dele.