Taubaté protocolou 8 projetos no PAC Seleções; confira quais são

Projetos

A Prefeitura de Taubaté protocolou oito projetos no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções. O prazo terminou no fim de março. A informação foi prestada à Câmara em resposta a um requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

PAC Seleções

Os oito projetos somam R$ 27,6 milhões e estão divididos em quatro áreas. No PAC Seleções, a responsabilidade pelas obras é dos estados e municípios. O governo federal entra apenas como agente financiador e viabilizador dos empreendimentos.